РИМО – 10 окт. Арбитражный суд столицы поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «ВНИКОМ» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» о внесении сведений в отношении ООО «ВНИКОМ» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на закупку продуктов питания.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «ВНИКОМ» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ВНИКОМ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России, резюмируется в материале.