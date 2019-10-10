РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Управляющая компания завершила утепление фасада одного из домов по Железнодорожной улице в Подольске, в результате многоквартирный дом стал необычного зелено-желтого цвета, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Нарядным и теплым стал фасад девятиэтажного дома №2 по улице Железнодорожной в микрорайоне Львовский. Управляющая компания «Комтех» провела работы по утеплению с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем в рамках капитального ремонта», – говорится в сообщении.

По этой технологии на заранее тщательно подготовленную поверхность закрепляются листы пенополистирола, поверх которых на стекловолоконную сетку наносится тонкий слой штукатурки.

Непривычную для Подольска цветовую гамму панельному дому 1990 года постройки УК выбирала вместе с жителями: покраску начали только после согласования с собственниками помещений.