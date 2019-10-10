РИАМО – 10 окт. В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в столице провели полуторатысячную пересадку почки, первую подобную операцию в институте выполнили в 2007 году, а через 10 лет – в 2017 – специалисты трансплантировали тысячную почку, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Склиф занимает ведущее место в России по количеству трансплантации почки в год. Всего в мире ежегодно осуществляется около 70 тысяч пересадок почки», – заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Полуторатысячному пациенту 48 лет. В Склиф он попал с диагнозом хроническая почечная недостаточность в исходе подагрической нефропатии.

С сентября 2018 года мужчина получал заместительную почечную терапию и ждал операцию. Восьмого октября операцию пациенту провел президент института имени Н.В. Склифосовского, академик РАН Анзор Хубутия.

«Именно он выполнил первые в институте операции по пересадке почки, сердца, легких и участвовал в первой в России операции по трансплантации сердца. 1500-я пересадка почки в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского прошла успешно. В положенные сроки пациент пришел в себя и начал восстанавливаться», – уточняется в пресс-релизе.

В институте имени Склифосовского также проводят трансплантацию печени, легких, сердца, а также уникальную сочетанную трансплантацию почки и поджелудочной железы.

Лечение спасает пациентов с терминальной стадией диабетической нефропатии, поскольку заболевание в запущенной форме поражает оба органа. Пересадку выполняют в том числе и по методикам, разработанным специалистами института.

В Склифе также провели первую в России операцию по имплантации искусственного желудочка сердца нового поколения пациенту с тяжелой формой застойной сердечной недостаточности, возникшей в результате дилатационной кардиомиопатии.

Устройство разработано московскими учеными совместно со специалистами Склифа.