РИАМО - 10 окт. В Москве на торги выставили четыре объекта под строительство дошкольных учреждений по программе льготной аренды «Рубль за квадратный метр», детсады появятся в районе Хорошево-Мневники, а также в Басманном и Мещанском районах, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Новые лоты и тренды рынка частного дошкольного образования обсудили в рамках инвест-бранча на тему «Как открыть детский сад за один рубль.

«До четырех компаний претендуют на право открытия детских образовательных учреждений по льготной программе «Один рубль за один квадратный метр». Уровень конкуренции объясняется тем, что конкурируют за такие объекты, по большей части, те инвесторы, которые живут своим делом и заинтересованы в том, чтобы взять на себя ответственность за реализацию такого важного социального проекта», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он разъяснил, что программа позволяет развивать бизнес как опытным, так и молодым компаниям. При этом частные образовательные учреждения имеют необычные и весьма популярные концепции.

Три из предложенных лота по программе «Один рубль за один квадратный метр» – это полноценные здания в центре столицы.

«Первый объект площадью 947 квадратных метров находится в Басманном районе на Гольяновской улице, дом 7, строение 6. Второй лот расположен также в этом районе, но с адресным ориентиром: Бакунинская улица, дом 45. И третье здание площадью 752 «квадрата» расположено в Мещанском районе в Пушкаревом переулке, дом 4, строение 1», – уточняется в материале.

Цены лотов варьируются от 4,4 до 9,6 миллиона рублей. При этом по программе открыть в них можно не только детский сад, но также среднюю или начальную школы.

Четвертый лот – помещения на первом этаже многоэтажного дома. Объект расположен по адресу: улица Народного Ополчений, дом 11. Его площадь составляет 401 квадратный метр, а стартовая цена —2,8 миллиона рублей.