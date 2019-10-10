РИАМО - 10 окт. В Москве завершен монтаж пролета балочного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки, на переправе уложили первый слой асфальтобетонного покрытия, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время строители приступили к монтажу металлических барьерных ограждений, опор наружного освещения. Кроме этого, завершено устройство подпорных стенок, подъездов к мосту. Ведутся работы на участках улично-дорожной сети и набережной», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Работы ведутся по проекту строительства участка Северо-Восточной хорды от улицы Нижние Мневники дом 62 до проспекта Маршала Жукова. Протяженность балочного моста – 600 метров, ширина – от 28,9 до 30,4 метра. Это обеспечит движение автотранспорта по трем полосам в каждом направлении.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию 4,3 километра дорог. В том числе: строительство боковых проездов вдоль Балочного моста в сторону Крылатского моста, улицы Народного Ополчения; строительство участка улицы Нижние Мневники вдоль шлюза №9 от боковых проездов до существующего Карамышевского моста; строительство правоповоротного съезда с Карамышевской набережной на улицу Нижние Мневники.

Также будут реконструированы участки улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения, Карамышевской набережной.