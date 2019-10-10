РИАМО – 10 окт. Жителей Подмосковья предупредили о начале гона у лосей, в этот период самцы соревнуются друг с другом, пытаясь завоевать внимание самки, нередко битва заканчивается гибелью животного, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Возвращаясь с патрулирования, сотрудники Кудиновского участкового лесничества встретили разъяренных лосей. Такое поведение животных связано с периодом гона. Известно, что гон у лосей происходит осенью c первыми заморозками», – отмечается в сообщении.

В это время между самцами из-за самок нередко происходят драки, в некоторых случаях они заканчиваются смертью одного из животных.

Увлеченные брачными играми и продолжением рода, самцы часто теряют осторожность и могут близко подходить к людям, подчеркивается в материале.

Прогоняя конкурентов со своей территории, они реагируют на любые посторонние звуки.

«Специалисты рекомендуют не забывать об осторожности и не приближаться к животным, ведь вес взрослого самца может достигать 655 килограммов, а масса его рогов 30 килограммов», – подчеркивается в пресс-релизе.