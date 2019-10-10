РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. Свыше 1,5 миллиарда рублей задолжали управляющие компании подмосковного Красногорска организациям за поставленные ресурсы и вывоз мусора, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Игорь Гуреев.

Очередное заседание рабочей группы по повышению собираемости по ТКО, энерго- и теплоресурсам состоялось в администрации муниципалитета в четверг. На него пригласили УК с наибольшими долгами, а также представителей полиции, прокуратуры, Госжилинспекции, «МособлЕИРЦ», Рузского регионального оператора.

«Общая задолженность управляющих компаний за мусор и ресурсы составляет 1,5 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард рублей – просроченная задолженность более 2 месяцев. При этом долги населения перед УК составляют 939 миллионов рублей», – сказал Гуреев.

Он отметил, что предыдущее совещание на эту тему состоялось 4 июня. За этот период задолженность контрагентов перед поставщиками сократилась на сумму свыше 200 миллионов рублей.

«Самый крупный должник у нас по-прежнему ООО «ДЭЗ». Общая задолженность – порядка 176 миллионов рублей, из них около 110 миллионов – просроченная задолженность. Есть положительная динамика – оплата порядка 60 миллионов рублей с прошлой нашей встречи. Но все равно этого недостаточно», – подчеркнул Гуреев.