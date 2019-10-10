РИАМО – 10 окт. Пятого резидента для сырного кластера Подмосковья намерены выбрать к концу 2019 года, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«По сырному кластеру осталась последняя площадка, резидент под переработку сыворотки, соответственно, у нас сейчас три предложения от различных компаний, интерес до сих пор присутствует. Мы находимся в переговорах, чтобы получить интересные предложения с точки зрения количества создаваемых рабочих мест и производственных показателей. В ближайшее время принципиальное решением примем», – сказал Разин.

Министр уточнил, что активные строительные работы инвесторы начнут со следующего года.

XXI Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. Здесь представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.

В центральной части основного павильона ВДНХ на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2019» работает стенд Московской области, где представлена экспозиция достижений подмосковных производителей.