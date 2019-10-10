РИАМО - 10 окт. В Можайском отделе судебных приставов УФССП по Подмосковью было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, уклонявшегося от погашения задолженности в размере более 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Мужчина намеренно не исполнял свои долговые обязательства, игнорировал приглашения на прием к судебному приставу. Судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер, направленных на исполнение решения суда», - говорится в сообщении.

Так, должник был ограничен в праве на выезд за пределы РФ. Когда он собрался полететь за границу, то узнал от пристава о примененных к нему мерах. После этого долг был уплачен в полном объеме.

В УФССП по Подмосковью порекомендовали гражданам вовремя оплачивать имеющиеся задолженности по исполнительным производствам, чтобы не омрачать свой отпуск.