РИАМО – 10 окт. Блогер из Солнечногорска Евгений Глод отправился в кругосветное путешествие, с собой он взял флаг городского округа, который ранее ему вручил глава муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

«Общий вес снаряжения, с которым отправился Евгений, составил порядка 20 килограммов. Главным атрибутом поездки стал флаг Солнечногорска. Перед путешествием символ округа вручил руководитель муниципалитета Владимир Слепцов. Турне юного солнечногорца продлится почти 1,5 года», – отмечается в сообщении.

Слепцов дополнил, что путешественник уже рассматривает возможность задержаться на два года.

«Евгений (Глод – ред.) проедет по миру с рюкзаком, общий вес которого составит 20 килограммов», – разъяснил глава городского округа.

Кроме того, в своих социальных сетях руководитель муниципалитета уже пожелал путешественнику удачи и скорейшего возвращения.

Блогер родом из Севастополя, но большую часть жизни провел в Солнечногорске. Свое первое большое путешествие Глод совершил на велосипеде в Минск.