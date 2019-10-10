РИАМО - 10 окт. Работы по севу озимых культур в Московской области завершили, в этом году засеяли около 92 тысяч гектаров, сообщил в четверг министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

«Озимый сев завершен. У нас посеяно порядка 92 тысяч гектар. В этом году мы испытали много различных метаморфоз с погодой, но план выполнили больше, чем в прошлом году», - сказал Разин.

По словам министра, в Московской области также собрано около 410 тысяч тонн зерновых культур.

«По овощам и картофелю мы совершенно точно перевалим показатели прошлого года, даже немного прибавим - порядка 2%. По овощам защищенного грунта по итогам года перейдем рубеж в 75 тысяч тонн за счет наших объектов, которые были введены в конце прошлого года и еще будут вводиться в этом году», - добавил Разин.