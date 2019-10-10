РИАМО – 10 окт. Банковские мошенники в текущем году начали применять новые уловки, так, при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков, сообщает РИА Новости.

Накануне был обнародован отчет Центробанка, который представили на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», – отмечается в сообщении.

По этой причине возросло количество сообщений о номерах телефонов злоумышленников, поступающих в ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ). Последний отправил на блокировку информацию о 4936 номерах мобильных операторов и номерах в коде 8(800).

Кроме того, в Центробанке рассказали, что один из ключевых рисков – это человеческий фактор.

«Мошенники, получившие персональные данные, с легкостью имитируют диалог с сотрудником банка, страховой компании или государственной структуры, а жертвы, полагающие, что эта информация известна только им, поддаются на обман и сообщают контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию, дающую злоумышленникам возможность украсть деньги», – уточняется в материале.

Также попасться на удочку мошенников можно из-за низкого уровня «компьютерной гигиены», к которой относят переход по ссылкам из непроверенных источников, скачивание сомнительных приложений, игнорирование установки антивируса и его предупреждений.



Все эти ситуации позволяют мошенникам с легкостью получать логины и пароли от личного кабинета или первичные данные по банковской карте.