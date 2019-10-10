РИАМО - 10 окт. Оператор мобильной связи Tele2 по итогам развития дистрибуции в Московском регионе за первое полугодие увеличил число монобрендовых салонов и модулей до 550, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«По итогам первого полугодия 2019 года выручка от подключений в монобрендовой рознице выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали расширение розницы и обновление тарифной линейки оператора», - отмечается в материале.

Также рост выручки от продажи смартфонов в салонах связи Tele2 в Москве составил 12% год к году. При этом рост переходов по MNP в отчетном периоде составил 26% - это обусловлено лидерством Tele2 по показателю NPS – готовности клиентов рекомендовать услуги своего оператора.

Кроме того, в фирменных магазинах Tele2 клиентам доступны такие сервисы, как покупка билетов и страхование техники. По итогам первого полугодия 2019 года оператор зафиксировал четырехкратный рост сервисной выручки в московских монобрендах и модулях. Наиболее прибыльными стали сервисы страхования и антивирусные решения.

«Tele2 построила эффективную розничную сеть в Москве. Теперь мы сосредоточимся на ее качественном развитии и масштабировании инновационного digital-формата в столичных салонах связи. При увеличении потока клиентов в салонах мы сохраняем высокий уровень их удовлетворенности, что подтверждает успешность Tele2 в качественном развитии дистрибуции», - отметил коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов.