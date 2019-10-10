РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 окт. Ученики кадетских классов школы №11 подмосковной Балашихи поучаствовали в IV Московском областном кадетском балу «Кадетская юность», где станцевали вальс и другие танцы из бальной программы, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Кадетский бал прошел в Москве, на него приехали юноши и девушки из различных муниципальных образований Подмосковья: Дмитрова, Рузы, Щелкова, Балашихи, Люберец, Сергиева Посада, Воскресенска и других.

«Учащиеся кадетских классов МБОУ «Школа №11» городского округа Балашиха приняли участие в IV Московском областном кадетском балу «Кадетская юность», который прошел в доме Пашкова в городе Москве. На протяжении нескольких месяцев кадеты готовились к балу», – говорится в сообщении.

Хореограф разучила с кадетами все танцы из бальной программы, среди них: кадетская полька, испанский вальс, русский лирический, кадриль, падеграс, мазурка, веселая игра-танец «Ручеек» и грациозный полонез. Ребята с легкостью и грацией кружили в зале совместно с другими парами.

Конкурсным танцем на лучшую бальную пару стал фигурный вальс. 12 пар вальсировали в зале. Среди них, летящими движениями кружили и балашихинские кадеты.

«Бал прошел в теплой и душевной атмосфере праздника. Отличная подготовка ребят, хорошее настроение и удовольствие от празднично-торжественной обстановки надолго запомнится всем участникам мероприятия», – заключается в сообщении.