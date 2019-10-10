РИАМО – 10 окт. На севере столицы произошла авария с участием шести автомобилей, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«На Дмитровском шоссе в районе дома 152 произошла авария с участием шести автомобилей. Погибших нет. На месте работают оперативные службы», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что движение сильно осложнено.

«Машины объезжают место ДТП по одному ряду. Будьте внимательны! Объехать можно по улице 8-я Северная линия», – резюмируется в сообщении.