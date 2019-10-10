РИАМО - 10 окт. В рамках проекта «Здоровое будущее» в детском реабилитационном отделении филиала Орехово-Зуевской центральной больницы появилась «Комната добра», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Задача этого проекта состоит в том, чтобы сделать пребывание маленьких пациентов более радужным и светлым. Герой художественного оформления выбран не просто так – медвежонок Умка – это один самых любимых детских персонажей», – сказал главный врач Сергей Бунак.

Рисунок выполнен безопасными флуоресцентными красками, благодаря чему Умка может «сиять».