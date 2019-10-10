РИАМО - 10 окт. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поручил к 31 октября обеспечить готовность спецтехники к безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Иванов в четверг провел еженедельное заседание с руководителями территориальных управлений. Одной из тем повестки стала подготовка к уборке внутриквартальных и дворовых территорий в осенне-зимний период 2019-2020 годов. На сегодняшний день на балансе МБУ состоит 164 единицы техники — это 72% от необходимого количества.

«Зима уже совсем близко. Поэтому сейчас мобилизуем все силы и готовимся к зимней уборке. Нам нужно набрать необходимый штат людей, по всем нормативам и добрать не хватающую технику за счет подрядных организаций, чтобы без провалов отработать сезон», — подчеркнул Иванов.

Также глава муниципалитета поручил к концу месяца территориальным управлениям Заречье, Лесной городок, Новоивановское, Барвихинское, Горское, Никольское, Успенское представить договора на вывоз и утилизацию снежных масс с подрядными организациями.