РИАМО - 10 окт. ЗАО «БКК «Коломенский» – ООО «Коломенское поле» реализует крупный инвестиционный проект на территории индустриального парка «Коледино» в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Соглашение о взаимодействии по реализации проекта подписали инвестор и министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на выставке «Золотая осень – 2019». Инвестор был привлечен в регион при участии Корпорации развития Московской области (КРМО).

«Инвестор реализует масштабный проект. На начальном этапе реализации запланировано около 4 миллиардов рублей инвестиций. За счет нового производственно-складского комплекса в Подмосковье будет создано около 1,4 тысячи рабочих мест», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также подчеркнул, что проект внесет серьезный вклад в реализацию правительственной стратегии по обеспечению жителей Подмосковья рабочими местами.

«С компанией «Коломенское поле» мы находимся в тесном контакте уже больше года. Еще в 2019 году мы помогли инвестору определится с выбором площадки для локализации производственно-складского комплекса. В данный момент этот проект находится в блоке сопровождения КРМО, и мы содействуем инвестору в решении текущих вопросов», – добавил заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.