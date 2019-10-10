РИАМО - 10 окт. Гаражно-строительные кооперативы на территории Одинцовского городского округа обязаны заключить договоры на вывоз мусора по единому стандарту раздельного сбора отходов (РСО) до конца месяца, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Заключение договоров на вывоз мусора и приведение контейнерных площадок к единому стандарту РСО обсудили на еженедельном совещании, которое прошло 9 октября в администрации Одинцовского округа. На данный момент 100% юридических лиц, СНТ, управляющих и бюджетных организаций муниципалитета заключили договор на вывоз мусора. Из 104 гаражно-строительных кооперативов, расположенных в муниципалитете, это сделали 37.

«План выполнили Жаворонки. Они заключили договор с единственным ГСК, который у них есть. По Одинцово было запланировано восемь, удалось заключить три. Все поселения получили информацию о том, какой у них план. В понедельник на штабе мы провели разбор причин отставания от плана. Базовая причина в том, что многие председатели отсутствуют на месте, либо не провели необходимое совещание с членами ГСК», — сказал заместитель главы администрации округа Михаил Коротаев.

За первую неделю октября план по приведению контейнерных площадок к единому стандарту РСО полностью выполнило Ершовское территориальное управление, там навели порядок на 10 объектах. Еще на 39 площадках в Звенигороде работы продолжаются. Они должны завершиться до конца октября. Глава муниципалитета Андрей Иванов дал поручение — оговорить с руководителями управляющих компаний четкие сроки окончания работ.

«Мы перейдем на ежедневный фотоотчет о том, что происходит в Звенигороде по контейнерным площадкам. Управляющие компании живут не в нашей философии. У них свободный подход к графику: «на этой неделе не сделаем, сделаем в конце месяца, а может быть, и в следующем». Этого нам точно нельзя допустить. Нам нужно на уровне руководителей и акционеров УК подписать жесткий график, чтобы они нас не подвели», — подчеркнул Иванов.

Всего в Одинцовском городском округе насчитывается 552 муниципальные контейнерные площадки. К единому стандарту раздельного сбора отходов приведены 513.