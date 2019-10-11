Основной «фишкой» Филевской линии на западе Москвы всегда был длинный участок под открытым небом. Сегодня здесь появились новые станции и поезда, где пассажиры любят делать селфи на фоне вечерней столицы. К тому же она привлекает иностранцев, которые часто путаются на станции «Александровский сад». Москвичи рассказали РИАМО, за что любят свою домашнюю ветку, которую ласково называют «Филькой», и что хотели бы в ней изменить.

Любители селфи и мужчины в деловых костюмах

Ольга, 30 лет, журналист:

«Несколько лет я жила рядом со станцией метро «Смоленская» Филевской линии, и это было самое спокойной метро в моей жизни.

По утрам я могла ждать поезда на платформе совершенно одна – никаких бабушек с тележками, спешащих людей и давки на входе. По Филевской линии очень удобно было ездить в «Европейский», так как с «Киевской» ты попадаешь сразу в торговый центр, избегая толп людей с «синей» ветки. Еще мне нравилась там публика – мужчины в деловых костюмах, даже зимой без курток, которые едут на работу всего пару станций до «Москва-Сити». Единственный минус - увеличенные интервалы между поездами по сравнению с другими ветками метро.

Станция с самой сложной навигацией на ветке – «Александровский сад», для туристов она превращается в настоящий квест. Поезд отсюда идет и до «Кунцевской», и до «Международной», и куда он отправится, можно узнать только на табло перед отправкой. Мне кажется, здесь заблудился не один иностранец. Почти каждое утро ко мне подходили люди и по-английски растерянно спрашивали, как попасть на «Арбатскую», как доехать до «Москва-Сити», куда перейти.

По открытой части Филевской ветки очень приятно ездить. Наверное, это одно из самых фотографируемых направлений – особенно перегон между станциями «Киевская» и «Смоленская», потому что из окна поезда открывается вид на Новоарбатский мост и Дом правительства. Некоторые туристы даже проезжают этот отрезок несколько раз, чтобы сделать фото с нужного ракурса. Также любителей селфи манит открывающийся с набережной реки вид на башни «Москва-Сити», а это тоже на «голубой».

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Ким, 36 лет, работник автосервиса:

«Мне нравится ездить по «Филевке» в выходные: люди не спешат на работу, а потому расслабленные и добрые. Это запад Москвы, где течет спокойная жизнь, поэтому здесь такие же пассажиры. Случается, что в вагонах толкаются и выражаются, но это скорее исключение, чем правило, а дебоширами в основном являются приезжие из регионов.

Около двух лет назад по всей ветке пустили новые вагоны - там и удобные сиденья, и зарядки для гаджетов. Вот это настоящее счастье! Жаль, что не установили мусорки, как на станциях МЦК».

Усиленная безопасность

Сергей, 31 год, энергетик в метрополитене:

«По-моему, «голубая» ветка самая безопасная в метро, несмотря на то, что на станциях с переходами большой пассажиропоток. Их постоянно патрулируют сотрудники полиции, а служба безопасности тщательно проверяет у всех рюкзаки на входе.

Моя работа заключается в обеспечении работы указателей со световой навигацией. В целях безопасности и удобства стоило бы заменить обычные табло на электронные».

Мадлен, 18 лет, продавец головоломок:

«Когда мне было 9 лет, в метро за мной увязался какой-то мужик, и уже на улице он напал на меня. Меня спасла тогда соседка, но страх остался надолго. Сейчас на «голубой» ветке нет проблем с безопасностью. Охрана подобно спецагентам строго следит за порядком. Даже в час пик они стараются досмотреть по максимуму. У моего друга рюкзак не раз сканером просвечивали. Везде чисто и опрятно, на станциях часто вижу сотрудников с машинами для уборки».

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Рита, 55 лет, секретарь:

«Для меня с «голубой» веткой связаны негативные воспоминания. Пару лет назад в час пик на «Киевской» потерялся мой 5-летний сын. В панике я подбегала к людям и спрашивала, не видели ли они ребенка, но все просто отмахивались. Хорошо, что рыдающего ребенка заметила женщина, и отвела в центр зала, чтобы дождаться меня. Полиции там не оказалось.

Был случай, когда поезд остановился прямо в тоннеле, из-за чего я опоздала на работу. Сейчас тут навели порядок: сделали ремонт, заменили поезда».

Скучная плитка и долгий ремонт

Алексей, 27 лет, музыкант

Мало кто знает, но «голубая ветка» строилась как экспериментальная. По задумке, такие наземные линии должны были соединять центр Москвы с городами ближнего Подмосковья. А еще, первый в нашей стране подземный переход появился на месте бывшего входа на «Смоленскую».

А вот сами станции не поражают так, как их история. Многие из них скучные и однообразные. Особенно это замечаешь, когда переходишь на «Киевскую» кольцевую, где вместо бежевой плитки на стенах и каменных столбов высокие светильники, лепнина и мозаика.

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Анастасия, 25 лет, стоматолог:

«Я езжу по этой ветке с самого детства, и самым запоминающимся событием для меня стал ее долгий ремонт: один квадратик напольной плитки могли менять неделю.

Приятно ходить по обновленным станциям, но лучше бы каждой из них придумали свою «фишку» – засилье скучного кремового, бордового и серого уже надоело.

Например, на «Кутузовской» есть изображения полководца, на «Студенческой» – книги с пробирками. Хорошо бы и названия остальных станций обыграть в дизайне».

«Станции-порталы» и виды на ночную Москву

Игорь, 45 лет, юрист:

«Для меня важно, чтобы между поездами не было больших интервалов, а перегоны не длились по 10 минут - и «Филька» отвечает этим требованиям. Дорога от начала до конца ветки занимает всего 21 минуту.

В целом за хорошую навигацию спасибо Артемию Лебедеву. Потеряться на «голубой» ветке трудно, но некоторые умудряются это сделать на «Киевской», откуда поезда идут в двух направлениях. Чтобы не прозевать свой поезд, нужно всего лишь смотреть на табло».

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Елена, 33 года, сотрудник банка:

«Наша ветка известна тем, что здесь больше всего открытых станций. Когда я возвращаюсь с работы поздно вечером, часто развлекаю себя селфи на фоне потрясающих видов на ночную Москву.

Из прочих плюсов - большое количество различных переходов на станции. «Станций-порталов» у нас три: «Арбатская», «Киевская» и «Кунцевская». От домашней «Смоленской» я доезжаю до «Киевской» и спокойно перехожу на кольцо, можно попасть и на другие ветки. За день успеваю переделать кучу дел в разных концах Москвы. Поэтому жить рядом с «голубой» веткой настоящее удовольствие - по ней можно доехать и до элитной Рублевки, и до Арбата, и до «Москва-сити».