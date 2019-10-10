РИАМО - 10 окт. Постоянный заместитель посла ФРГ в России Беате Гжески и сотрудник отдела культуры посольства Германии Николай Зизевский посетили подмосковные Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На официальном приеме в администрации глава округа Виктор Азаров подчеркнул, что Мытищи имеют прочные связи с немецкими партнерами.

«С Германией у нас сложились хорошие отношения. С городом-партнером Дюреном дружим более 10 лет, сотрудничаем в сферах образования, спорта и культуры», — сказал Азаров.

В ходе визита гости посетили Ледовый дворец «Арена Мытищи», Немецкий культурный центр, предприятие «Метровагонмаш».

«Город прекрасный и местоположение хорошее - на берегу реки Яузы. Думаю, что у Мытищ потрясающий потенциал в развитии сферы туризма, многие бы с удовольствием посетили город и покатались здесь на велосипеде. Я была приятно удивлена, узнав, как активно складывается партнерство Мытищ с Дюреном. Это хорошо для германо-российских отношений, наши страны многое связывает», - поделилась впечатлениями Гжески.

Постоянный заместитель посла ФРГ в России подчеркнула важность дальнейшего сотрудничества. Представители мытищинской стороны подтвердили готовность развивать отношения.