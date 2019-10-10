РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. В подмосковном Подольске на Симферопольском шоссе водитель автомобиля Kia сбил двух дорожных рабочих, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг на Симферопольском шоссе недалеко от деревни Алтухово.

«Водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух дорожных рабочих. Пострадавшие живы. Они получили травмы различной степени тяжести. Водитель с места ДТП не скрывался», – сказал сотрудник.