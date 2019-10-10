РИАМО – 10 окт. В четверг вечером на столичных дорогах образовались серьезные пробки в восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Водители потеряют время на магистралях в центре мегаполиса. Крупные заторы образовались в Таганском, Тверском, Мещанском районах. Кроме того, парализованы Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Пробки сковали Ленинградский и Кутузовский проспекты, Можайское, Ярославское шоссе, шоссе Энтузиастов, Кремлевскую, Пречистенскую, Софийскую, Раушскую набережные.

По прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится только после 21:00, прогнозируется пять баллов.