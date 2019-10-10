РИАМО - 10 окт. Столичный Росреестр и департамент городского имущества проинформировали москвичей о порядке изменения назначения помещения, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

С 1 октября 2019 года вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым хостелы и мини-гостиницы нельзя размещать в жилых помещениях многоквартирных домов. Теперь открыть новую организацию по предоставлению гостиничных услуг можно только в существующем нежилом фонде, либо перевести жилое помещение в нежилое.

«Если раньше собственнику переводимой квартиры требовалось провести общее собрание владельцев квартир в доме только в случае, если при переводе планировались работы, затрагивающие общее имущество, то теперь вне зависимости от планируемых работ для перевода в нежилой фонд собственник должен провести общее собрание, чтобы получить согласие других собственников дома на перевод помещения в нежилое», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, кроме того, теперь необходимо получить письменное согласие на перевод помещения от каждого владельца всех помещений, смежных с переводимой квартирой. Такие меры позволят не допустить нарушение прав и законных интересов собственников квартир, проживающих в непосредственной близости с переводимым помещением.

Все изменения ЖК РФ в части перевода квартир и запрета размещения гостиниц в квартирах многоквартирных домов введены для учета мнения жителей и создания более комфортных условий проживания, добавил он.

Переводимое помещение должно быть оборудовано отдельным от жилой части дома входом, непосредственно под ним не должно быть жилых помещений, право собственности на помещение не должно быть обременено правами каких-либо лиц, оно не должно использоваться в качестве места постоянного проживания.

«После положительного решения ДГИ о переводе жилого помещения в нежилой фонд, в столичный Росреестр посредством межведомственного электронного взаимодействия поступает документ, на основе которого мы вносим изменения в Единый государственный реестр недвижимости. В то же время собственник переведеного объекта может обратиться в любой из столичных центров госуслуг с документом, подтверждающим перевод принадлежащей ему жилой недвижимости в нежилую. В таком случае срок внесения изменений в ЕГРН составляет семь рабочих дней», – добавил руководитель управления Росрестра по Москве Игорь Майданов.