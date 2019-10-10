РИАМО – 10 окт. Столичная спортивная арена «Лужники» возглавила рейтинг самых больших стадионов в странах СНГ, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

Накануне был представлен рейтинг самых вместительных стадионов в странах СНГ, на которых играют сборные-участницы отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро – 2020).

«Футбольные стадионы в России, Азербайджане, Армении, Грузии и Украине входят в первую десятку по вместимости среди стадионов стран СНГ и ближнего зарубежья. Топ-10 стадионов стран СНГ по вместимости и числу зрителей на матчах Евро 2020 составляют стадион «Лужники» в Москве, вмещающий 81 тысячу зрителей, стадион «Олимпийский» в Киеве (70 тысяч), Олимпийский стадион в Баку (69 тысяч)», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в десятку попали стадион «Санкт-Петербург» («Газпром Арена») в Санкт-Петербурге (68 тысяч), стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч), стадион «Раздан» в Ереване (54 тысячи), стадионы «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде (45 тысяч), «Мордовия Арена» в Саранске (44 тысячи.), стадион «Металлист» в Харькове (40 тысяч) и стадион «Калининград» в Калининграде (35 тысяч).

В четверг в «Лужниках» сборная России по футболу играет с командой Шотландии в отборочном матче Евро 2020. Игра начнется в 21:45.

Свыше 30 тысяч болельщиков из Великобритании приехали на чемпионат мира по футболу в 2018 в Россию, посещаемость «Лужников» на матчах мундиаля составляла более 78 тысяч за встречу.