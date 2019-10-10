РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обсудил с жителями пятиэтажных домов по улице Терешковой в Балашихе вопрос ремонта разбитых дорог и тротуара во дворе, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг Ефимов вместе с жителями домов №№13 и 15 по улице Терешковой, а также депутатом совета депутатов Балашихи Вячеславом Глазуновым и генеральным директором УК ООО «Квант-7» Павлом Куликовым осмотрел придомовую территорию. Жильцы рассказали, что их район один из первых застраивался добротными кирпичными домами, двор у них зеленый, а вот дороги и тротуар, ведущий к площадке с баками для мусора, разрушились со временем.

«Дорожное покрытие внутриквартального проезда, действительно, разбито, тротуар утонул в воде и иле, а площадка сбора ТКО не соответствует нормативам», – сказал Ефимов.

Он добавил, что по итогам встречи направит ходатайство главе Балашихи Сергею Юрову о включении данного двора в план благоустройства.

«В ходе благоустройства необходимо будет обязательно восстановить дорожное покрытие, заасфальтировать проезд, привести к нормативному состоянию площадки для твердых коммунальных отходов и благоустроить тротуар», – заключил парламентарий.