РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. В школе №18 имени Подольских курсантов в Подольске на 70% отремонтировали фасад здания в рамках капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт в школе №18 имени Подольских курсантов. Она вошла в национальный проект «Современная школа». По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, было выделено 122 миллиона рублей на ее капремонт, а по поручению главы округа Николая Пестова были выделены средства на благоустройство территории и строительство новой спортивной площадки.

«На сегодняшний день на 70% выполнены ремонтные работы фасада – по установке устройства теплоизоляционного слоя, ветро-влагозащитной пленки и фасадных кассет. На кровле здания произведены стяжка, укладка пароизоляции и устройство мембраны. Во внутренних помещениях здания демонтируют отделочные покрытия, продолжается установка окон и ремонт напольной стяжки. Практически полностью демонтируются отопительная система, система водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, идет монтаж новой системы молниезащиты и электроснабжения. В ближайшее время планируют приступить к монтажу внутренней отопительной системы», – говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по обустройству спортивного ядра, где будут установлены баскетбольно-волейбольные площадки, яма для прыжков в длину, площадка сдачи норм ГТО, а также подиум из лиственницы с разноуровневыми ступеньками – лекторий.

На период проведения ремонтно-строительных работ для почти 800 учащихся и педагогического коллектива школы по согласованию с родительской общественностью была обеспечена возможность обучения в составе своих же классов в соседних общеобразовательных учреждениях: для первых классов – в школе №30, для 2-4 классов – в школе №31, для 5-11 классов – в школе №35. Учебный процесс в полном объеме планируется возобновить в школе №18 в январе 2020 года.