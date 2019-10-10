РИАМО - 10 окт. На Курском вокзале Москвы для пассажиров открылся модернизированный зал ожидания №4, в нем установили новые сиденья с разъемами 220V и USB для зарядки гаджетов, электронное табло с расписанием поездов дальнего следования, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Зал украсили художественной подсветкой и установили новые входные группы.

«Аналогичное обновление получат залы №5 и №6. В зале №5 будут созданы комфортные условия для маломобильных пассажиров. В нем установят удобные сидения и приспособленные для людей с ограниченными физическими возможностями душевую и санитарную комнаты. Зал №6 оснастят автоматизированными камерами хранения», — говорится в сообщении.

РЖД реализует новую концепцию развития залов ожидания на крупнейших вокзалах для повышения качества обслуживания пассажиров. Курский вокзал стал пилотным проектом.