РИАМО - 10 окт. Новое диагностическое оборудование – четыре аппарата УЗИ – поступило в Ступинскую больницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В распоряжение медиков поступило три аппарата ультразвуковых исследований, один из которых будет установлен в детской поликлинике, второй – во взрослой поликлинике, третий окажется в распоряжении врачей первичного сосудистого отделения стационара для исследований сердечно-сосудистой системы», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в отделение онкологии поступил переносной аппарат УЗИ. В ближайшие дни новое оборудование будет введено в эксплуатацию и начнет работать в полном объеме.

Всего на его приобретение по программе «Здравоохранение Подмосковья» направили почти 20 миллионов рублей.

«Поступившие аппараты позволят увеличить количество и повысить точность проводимых исследований, что <…> в конечном счете, влияет на повышение качества оказания медицинской помощи нашим пациентам», – добавила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.