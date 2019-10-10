РИАМО - 10 окт. Москомстройинвест проконтролирует размещение информации жилищно-строительными кооперативами в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве (часть 4.1 статьи 23.3 №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года в редакции №478-ФЗ от 25 декабря 2018 года) жилищно-строительные кооперативы теперь обязаны размещать в ЕИСЖС информацию, раскрытие которой предусмотрено Жилищным кодексом Российской Федерации. Такая необходимость возникла с конца сентября», — говорится в сообщении.

Кодекс предписывает размещение информации о количестве членов ЖСК, разрешениях на строительство МКД (если задействованы средства членов ЖСК), правах ЖСК на земельный участок, местоположении строящегося дома и его описание, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома и так далее. Кроме того, в ЕИСЖС должен размещаться реестр членов ЖСК.

«С 25 сентября в случае неполного или несвоевременного размещения ЖСК информации в ЕИСЖС должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, а юридическое лицо – от 50 до 200 тысяч рублей», – подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что при повторном аналогичном нарушении штраф для должностного лица составит от 40 до 80 тысяч рублей, (предусмотрена также дисквалификация на срок от одного года до трех лет), а юрлицо оштрафуют на сумму от 200 до 400 тысяч рублей.