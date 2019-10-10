РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 окт. Лучшей парой на Московском областном кадетском балу стали ученики Кадетской школы подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Московский областной бал «Кадетская юность» прошел в Доме Пашкова в Москве.

«Конкурсным танцем на «Лучшую бальную пару» стал «Фигурный вальс», и люберецкие кадеты здесь оказались первыми. Им досталась корона короля и королевы бала», – сказал Ружицкий.

По его словам, на кадетском балу в Москве блистали юные пары из 12 подмосковных муниципалитетов.

Ружицкий уточнил, что всего в программу вошло 13 танцев. Это кадриль, мазурка, падеграс, кадетская полька, полонез и другие.