РИАМО – 10 окт. В Коломенском городском округе 11 предприятий прошли проверку финансовой деятельности, до конца года такая процедура ждет еще 32 предприятия Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«11 унитарных предприятий и хозобществ Коломны с выручкой более 50 миллионов рублей прошли проверку финансово-хозяйственной деятельности на этой неделе. С начала года проверены 89 предприятий, а до конца года проверку пройдут еще 32 предприятия в городском округе Королев и Одинцовском округе», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Среди проверенных предприятий – гостиница «Советская», две управляющие компании, обслуживающие более 1,3 тысячи многоквартирных домов, клининговая компания МУП «Комендатура административного здания», МУП ритуальных услуг «Реквием», МУП «Спецавтохозяйство», курирующее вывоз мусора, МУП «Тепло Коломны», ООО «Специальное водопроводное хозяйство», а также ООО «Городская баня», ООО «Комбинат школьного питания» и кабельное телевидение – ООО «Гарант».

Проверки проводятся для предупреждения банкротства предприятий социальной направленности, важных для жителей Подмосковья.

На следующей неделе проверки начнутся на 16 предприятиях Королева.