РИАМО - 10 окт. На этой неделе в Подмосковье открываются четыре новых супермаркета, где будет создано более 40 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Каждый новый открытый супермаркет – это всегда дополнительный комфорт для жителей, отсутствие очередей, широкий ассортимент товаров: от продуктов питания до бытовой химии, рабочие места рядом с домом. Постоянный рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В Коломне на улице Девичье Поле, дом 10А, открылся новый магазин «Перекресток», ассортиментная матрица которого насчитывает более 7 тысяч товаров, еще один «Перекресток» откроется 13 октября в городском округе Мытищи.

В Можайске на улице Красных Партизан, дом 1, открывается супермаркет «ВкусВилл», в ассортиментной матрице которого насчитывается более 1,5 тысяч позиций.

Для жителей городского округа Люберцы 13 октября откроется магазин «Дикси» по адресу: улица Наташинская, строение 9.