РИАМО - 10 окт. Норматив минимальной обеспеченности населения Московской области площадью стационарных торговых объектов теперь составляет 780,6 квадратного метра на 1 тысячу человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Ранее правительство Московской области приняло соответствующее постановление.

«В данное постановление внесены изменения в связи с формированием городских округов, а также произведен перерасчет значений нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом уточненных статистических данных по итогам 2018 года», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Норматив минимальной обеспеченности населения Московской области площадью стационарных торговых объектов составляет 780,6 квадратного метра на тысячу человек (в предыдущей редакции - 611,2 квадратного метра на тысячу человек).

Норматив минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов местного значения (количество торговых объектов) составляет 24898 торговых объектов (в предыдущей редакции – 26223 торговых объекта).

Норматив минимальной обеспеченности населения Московской области площадью нестационарных торговых объектов: по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции составляет 6,4 торгового объекта на 10 тысяч человек (в предыдущей редакции - 6,03); по продаже продукции общественного питания составляет 0,71 торгового объекта на 10 тысяч человек (в предыдущей редакции – 0,67).

Норматив по продаже печатной продукции составляет 1,21 торгового объекта на 10 тысяч человек (в предыдущей редакции – 1,14).

Норматив минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, составляет 1,34 торгового места на 1 тысячу человек (в предыдущей редакции – 1,26 торгового места на 1 тысячу человек).