РИАМО - 10 окт. У манула из Московского зоопарка, которому 1 мая исполнилось 10 лет, диагностировали рак, животное находится в стабильном состоянии, сообщается на официальном сайте зоопарка.

В условиях дикой природы манулы редко доживают до шести – семи лет, но в зоопарке под присмотром специалистов и при должном уходе срок их жизни увеличивается.

«У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа», – говорится в сообщении.

Лечение помогало коту лишь поддерживать тонус, однако в сентябре его состояние стало ухудшаться. Животное решили перевести в ветпункт, там манул будет находиться под круглосуточным надзором специалистов.

«Делать какие-либо прогнозы о состоянии манула не имеет смысла. На данный момент его состояние стабильно. Наши врачи предпринимают все возможные меры, чтобы улучшить его самочувствие и не допустить развития заболевания. Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о всеобщем любимце мануле», – добавляется в материале.

Для манула проблемы со здоровьем имеют генетические корни. У этого вида слабая иммунная система, они часто страдают кошачьим иммунодефицитом, что делает их чувствительными к различным инфекционным и вирусным заболеваниям.