РИАМО - 10 окт. Германо-швейцарская компания Kermi GmbH, производящая стальные бытовые радиаторы, открыла собственный завод в Ступине, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В настоящее время установлена первая производственная линия и ведутся работы по монтажу и наладке второй производственной линии, запуск которой запланирован на 2020 год.

«Общая производственная мощность предприятия составит 600 тысяч штук стальных панельных радиаторов в год. В проект вложено 22 миллиона евро и принято на работу 50 человек», – говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия завода приняли участие: заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, председатель и представитель совета директоров компании «Арбония АГ» Александер фон Витцлебен, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов и глава горокруга Ступино Вера Назарова.

Завод расположился на территории индустриального парка «Ступино 1» на площади 5 гектаров. Площадь здания завода составляет 14,5 тысяч квадратных метров. На предприятии предусмотрены две линии по производству широкого спектра инновационных и энергоэффективных радиаторов Kermi.

«В Подмосковье работает более 200 компаний с немецким капиталом и около 50 швейцарских предприятий, что свидетельствует о высочайшем уровне доверия и сложившихся партнерских отношениях между Московской областью и германо-швейцарской бизнесом. Открытие завода «АФГ РУС» – еще один из примеров успешного и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Хромов.

Он также добавил, что общий объем инвестиций в проект «АФГ РУС» превысит 2 миллиарда рублей, а количество рабочих мест будет доведено до 150.