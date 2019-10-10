РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 окт. Правозащитники не выявили нарушений в изоляторе временного содержания (ИВС) и спецприемнике полиции Люберец, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Представители общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции посетили ИВС и специальный приемник МУ МВД.

«Основная цель мероприятия – проверка условий содержания находящихся в изоляторе граждан и соблюдения их прав. По результатам проверки принято решение оценить работу сотрудников в целом положительно», – говорится в сообщении.

В ходе проверки общественники ознакомились с режимом и условиями содержания в изоляторе, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания, оказания им медицинской помощи. Члены общественного совета пообщались с содержащимися в ИВС, жалоб на условия содержания или неправомерные действия сотрудников полиции не поступило.

«Правозащитники отметили чистоту и порядок в камерах, в ИВС и спецприемнике», – заключается в сообщении.