РИАМО – 10 окт. Энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») провели рейд «Честный киловатт» в городском округе Мытищи, специалисты посетили два дачных товарищества, расположенных по соседству, в ходе рейда были выявлены хищения электричества, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Первое ДНТ насчитывает порядка 50 домов, а вот объем ежемесячного электропотребления, который данное товарищество сообщало в сбытовую компанию, был совсем небольшим. Это и вызвало подозрение энергетиков», – говорится в сообщении.

Так, при инструментальной проверке прибора учета стало очевидно, что один из трех проводов, ведущих к счетчику, прикреплен ненадежно, а это значит, что его не раз самовольно отключали.

То есть периодически счетчик СНТ считал только две третьих части электропотребления.

«Данное нарушение было зафиксировано в акте проверки электросчетчика и станет основанием для составления акта безучетного потребления электрической энергии. Объем заактированной безучетной электроэнергии превысит 400 тысяч кВтч, стоимость которых, а это более 2 миллионов рублей, будет включена в счет товарищества за электроэнергию», – уточняется в сообщении.

Эта сумма будет распределена между членами ДНТ, которые оплачивали председателю электропотребление по своему прибору учета и даже не догадывались о махинациях с общим счетчиком товарищества.

Второе дачное товарищество оказалось более дисциплинированным. Инструментальная проверка прибора учета нарушений не выявила, а для того, чтобы окончательно убедиться, что потребитель добросовестно оплачивает всю потребленную электроэнергию, счетчик проверили с помощью специальной рентгеновской установки.

Такая мобильная установка появилась на севере Подмосковья впервые, с ее помощью за несколько минут можно определить, были ли самовольные вмешательства в работу счетчика или нет.

«Фотография «внутренностей» счетчика садового товарищества показала, что никаких посторонних вставок в приборе учета нет, и ничего не мешает ему точно учитывать объем потребленного электричества», – поясняется в сообщении.

Рейды «Честный киловатт» по проверке приборов учета потребителей энергетики «Россети Московский регион» проводят на постоянной основе.

Материалы по всем выявленным фактам неучтенного потребления направляются в правоохранительные органы для рассмотрения возможности привлечения нарушителей к административной ответственности.