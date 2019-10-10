РИАМО - 10 окт. С начала 2019 года на специализированные стоянки в столице эвакуировали более 1,3 тысячи автомобилей без номеров или с подложными номерами, такие машины могут представлять опасность для горожан и быть причастными к противоправной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В ходе проверки перемещенных автомобилей выяснилось, что некоторые из них находились в розыске.

«Мы регулярно получаем обращения от жителей с жалобами на машины без номеров, брошенные в городе. Такие автомобили – серьезная угроза безопасности для окружающих, особенно в местах притяжения автомобилистов, таких как парки, торговые центры, рестораны. Их нельзя идентифицировать, а это значит, что они могут быть задействованы в незаконной деятельности», — говорится в сообщении.

Часто бывает так, что машины без номеров или с закрытыми номерными знаками – люксовые автомобили иностранного производства.

Каждый житель, заметив такой автомобиль, может самостоятельно обратиться в правоохранительные органы по телефону «102» или «112» и сообщить о транспортном средстве без номера.

МАДИ и ГИБДД с особым вниманием патрулируют участки рядом с местами большого скопления людей и в случае обнаружения таких автомобилей незамедлительно принимают решение о перемещении на специализированные стоянки.

Всего за весь период действия регламента Антитеррористической комиссии на спецстоянки было перемещено более 5,9 тысячи автомобилей без государственных регистрационных знаков или с подложными номерами.