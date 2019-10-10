РИАМО - 10 окт. Власти Москвы создали фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Фонд позволит нам оперативно решать проблемы в сфере дольщиков и минимизировать количество проблемных объектов. Согласно федеральному закону №214-ФЗ, фонд сам сможет выступать в качестве застройщика и достраивать проблемные объекты на территории Москвы в приоритетном порядке», – заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Учредителем фонда является правительство Москвы в лице Москомстройинвеста, который также утверждает устав фонда. Финансироваться деятельность фонда будет за счет городского бюджета.

«Москва вошла в число первых регионов России, создавших такую организацию. Основным приоритетом нашей работы являются интересы москвичей», – подчеркнул заместитель мэра.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в актуализирующихся по итогам третьего квартала 2019 года «дорожных картах» по проблемным объектам предусмотрен механизм завершения строительства региональным фондом. Данный перечень в настоящее время формируется.

Ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты решения о достройке проблемных объектов как силами городского застройщика, так и привлеченных инвесторов. С 2011 года в Москве решены проблемы более 13 тысяч обманутых дольщиков, в том числе порядка 1,4 тысячи граждан – с начала 2019 года.