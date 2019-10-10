РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В микрорайоне Климовск Подольска перенесли дату временного отключения света в пяти домах с 11 на 14 октября, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Как ранее информировали Подольские электрические сети, на 11 октября были запланированы работы в микрорайоне Климовск. Дата работ изменилась, они перенесены на 14 октября. В этот день с 13:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться в квартиры многоквартирных домов по адресам: улица Ленина, дома №№28, 30; Октябрьский переулок, дома №№6, 8, 10», – говорится в сообщении.

Организация приносит извинения за доставленные неудобства.