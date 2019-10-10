РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. В Люберцах в ходе проверки чистоты и благоустройства дворовых территорий выявили ряд замечаний, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Начальник надзорного ведомства Олег Баженов в четверг проинспектировал состояние городского округа в сфере чистоты, порядка и благоустройства. В инспекционном объезде участвовали представители администрации, управляющих компаний, МБУ и регионального оператора.

«Маршрут инспектирования был составлен с учетом обращений населения на портал «Добродел» по вопросам благоустройства. Наибольшее количество сигналов по Люберцам касалось утилизации порубочных остатков, а также необходимости кронирования разросшихся и старых деревьев. В рамках осмотра выявили ряд недочетов», – говорится в сообщении.

Комиссия обнаружила несвоевременное удаление сухостойных деревьев, неубранный пень ранее спиленного дерева, а также несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора с контейнерной площадки по адресу: улица Калараш, дом 1В. На улице Юбилейная во дворе дома №13А отсутствовал конструктивный элемент тренажера на физкультурно-оздоровительной площадке и информационный стенд на детской игровой площадке. У дома №26 по этой же улице были обнаружены канализационные люки в игровой зоне.

«Это, вроде бы, мелочи, но за каждой из них комфорт и безопасность детского отдыха. Ставлю задачу устранить эти недостатки через два дня», – отметил Баженов.

На Комсомольском проспекте возле домов №№5-7 участники инспекционного объезда отметили наличие бытового мусора вблизи гаражей, которые жители хотели бы снести. Также была отмечена замусоренная решетка ливневого стока. Эти недостатки устранят за неделю.

На спортивной площадке, расположенной на Октябрьском проспекте у дома №300 выявили несоблюдение положенного расстояния между тренажерами, что является потенциальной причиной для травмы. Кроме того, жители посетовали на отсутствие ограждения проезда во дворе. Здесь тоже устранят недостатки за неделю.

«По детской игровой инфраструктуре отметили наличие устаревших элементов на некоторых площадках. Инспекторы проверили все площадки, из 46 замечаний на данный момент 41 уже устранено», – уточнил Баженов.