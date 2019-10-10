РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. Мусор с контейнерной площадки у дома №12 на Подмосковном бульваре в Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки в течение трех дней плохо вывозили ТКО, в результате на площадке образовались мусорные навалы.

ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов и сообщает: вывоз отходов по адресу: Красногорск, Подмосковный бульвар, дом № 12 осуществлен», – сообщил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он также отметил, что содержание контейнерной площадки в чистоте относится к компетенции управляющей компании.