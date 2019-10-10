РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг вручил паспорта РФ 16 юным жителям городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественное вручение паспортов прошло во Дворце спорта «Триумф».

«Документ, который получают сегодня 16 юных люберчан, – паспорт гражданина Российской Федерации. Это главный документ в жизни человека, он позволяет вам себя чувствовать полноправными гражданами РФ», – сказал Ружицкий.

Он вручил подросткам напутственные адреса и паспорта, а также цветы.

«Поздравляю вас, желаю быть всегда достойными жителями своей страны и гордиться ею», – заключил Ружицкий.