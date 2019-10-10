РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг вручил паспорта РФ 16 юным жителям городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Торжественное вручение паспортов прошло во Дворце спорта «Триумф».
«Документ, который получают сегодня 16 юных люберчан, – паспорт гражданина Российской Федерации. Это главный документ в жизни человека, он позволяет вам себя чувствовать полноправными гражданами РФ», – сказал Ружицкий.
Он вручил подросткам напутственные адреса и паспорта, а также цветы.
«Поздравляю вас, желаю быть всегда достойными жителями своей страны и гордиться ею», – заключил Ружицкий.
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