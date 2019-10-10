РИАМО - 10 окт. В Раменском городском округе завершили строительство нового спортивного комплекса для игры в теннис, он располагается на Красноармейской улице, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Общая площадь двухэтажного здания составляет около 3 тысяч квадратных метров. Накануне оно получило заключение о соответствии требованиям проектной документации.

«Застройщик завершил строительство и в настоящее время готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Основная часть комплекса представлена тремя теннисными кортами, которые рассчитаны на парные или одиночные игры. На втором этаже здания находится зал для игры в настольный теннис на три стола. Кроме того, в комплексе оборудованы раздевалки и тренерские помещения, медкабинет и зона отдыха.

Ожидается, что в академии тенниса смогут заниматься 48 человек в смену. Весь комплекс построен с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком в проекте выступило ООО «Моис Строй».