РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В Подольске на улице Чистова автомобиль сбил ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск сообщает, что 9 октября в 17:10 на улице Чистова, дом 12, произошло ДТП (наезд на пешехода) с участием несовершеннолетнего. Водитель, двигаясь по улице Чистова, совершил наезд на пешехода-ребенка, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил тяжелый перелом», – говорится в сообщении.

Во избежание подобных случаев и в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, чтобы они были внимательными на дорогах.

«Необходимо запомнить самому и внушить ребенку, что дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком по улице и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили», – отмечается в материале.