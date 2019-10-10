РИАМО - 10 окт. В рамках Дней Дюссельдорфа, стартовавших в столице, прошла встреча руководства правительства Москвы и обер-бургомистра Дюссельдорфа Томасом Гайзелем, на встрече было подписано два документа о сотрудничестве между городами на 2020-2023 годы, сообщил представитель пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

«Я думаю, что сотрудничество Москвы и Дюссельдорфа – это один из ярких примеров того, как в наше непростое время нужно дружить, сотрудничать и таким образом обмениваться культурными событиями», - сказал на встрече руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

По его словам, Германия остается ключевым внешнеэкономическим партнером из Европейского Союза. Он также отметил, что у Москвы сложились хорошие отношения с многими регионами Германии, такими как Бавария и Саксония.

«Мы рады тому, что местные предприятия продолжают делать инвестиции в экономику Москвы. У нас зарегистрировано сотни предприятий из Германии, и они вносят достойный вклад в развитие инфраструктуры для того, чтобы наш город сохранял конкурентоспособность и становился красивее. Мы часто проводим встречи с местным бизнесом, и должен отметить, что за то время, что действуют санкции, ни одно из предприятий не покинуло Москву», - добавил Черемин.

По итогам встречи было подписано два документа - коммюнике о партнерском сотрудничестве между Москвой и Дюссельдорфом на 2020 – 2023 годы и программа сотрудничества между департаментом культуры Москвы и управлением культуры Дюссельдорфа на 2020 – 2023 годы.

«Было реализовано множество программ между Москвой и Дюссельдорфом. Это соглашение сбалансировано и также включает лучший опыт и практики прошлого соглашения. С другой стороны, мы добавляем много новых интересных направлений в нашей работе, которые, на мой взгляд, дадут дополнительный импульс», - отметил во время встречи руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Гейзель в свою очередь отметил, что тесный контакт устанавливается не только между городами, но и между жителями.

Германия традиционно является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Москвы. В течение ряда последних лет она твердо удерживает место в первой тройке по объему внешнеторгового оборота среди зарубежных партнеров российской столицы. В Москве зарегистрировано свыше 500 предприятий с немецким капиталом в уставном фонде, и по этому показателю Германия занимает второе место среди зарубежных стран.

По состоянию на 1 апреля 2019 года объем накопленных немецких инвестиций в московской экономике составил 7,7 миллиарда долларов США, и по этому показателю Германия занимает седьмое место среди зарубежных стран.