РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. Свыше 9 тысяч дорожных ям устранили в подмосковном Красногорске с начала текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Из 9 086 ям – 2 765 были отремонтированы по обращениям граждан через портал «Добродел». В настоящее время работы по устранению выбоин продолжаются», – говорится в сообщении.

Ямочный ремонт 2019 года является самым масштабным за все время.

«В 2020 году прогнозируется уменьшение общего количества ям до 6-7 тысяч», – заключается в материале.