РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. В подмосковном Подольске полицейские задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении мужчины у одного из отделений банка, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от местного жителя о том, что перед входом в отделение банка, расположенного на улице Ленина, неизвестный с угрозой применения насилия украл его телефон стоимостью более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 45-летний житель Ростовской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.