РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 окт. Медицинское оборудование для проведения лапараскопических и эндоскопических операций поступило в Балашихинскую областную больницу, оно позволит более эффективно и безопасно выполнять операции на органах брюшной полости, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В хирургическое отделение Балашихинской областной больницы поступили две эндоскопические стойки для проведения лапараскопических и эндоскопических операций. Общая стоимость оборудования составила около 15 миллионов рублей. Новые стойки позволят более эффективно и безопасно выполнять операции на органах брюшной полости», – сказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Он добавил, что благодаря современному оборудованию, стало возможным проводить лапараскопические операции, когда вмешательства выполняются не через разрезы, а через небольшие проколы. Каждый день благодаря новым стойкам может выполняться 5-10 операций.

Важным преимуществом лапараскопической хирургии является сокращение послеоперационного восстановительного периода. Выписка пациента проводится через 2-5 суток с момента операции.